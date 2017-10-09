Эксперты считают возможным диалог России и НАТО по вопросу Приднестровья

КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказали эксперты.

В понедельник 9 октября в Бухаресте прошло пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, в ходе которого участники встречи обсудили вопросы, включенные в резолюцию 63 сессии ПА. Делегация из Молдавии обратилась к ассамблее с просьбой включить в резолюцию поправку о выводе российских военных, в том числе миротворцев, с территории Приднестровья.

Представители альянса отказали Кишиневу в этой просьбе: "поскольку резолюция ориентирована на Черное море, а Молдова не является прибрежным государством, эту тему невозможно обсуждать в рамках проходящей сессии". В НАТО пообещали рассмотреть просьбу Молдавии на заседании ПА в 2020 году.

Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, комментируя ситуацию, выразил надежду на то, что НАТО переходит от конфронтации с Россией к конструктивному обсуждению вопросов региональной безопасности.

"Надеюсь, что градус напряженности в нашем регионе будет снижен. Также я уверен, что когда-нибудь приднестровская проблема решится окончательно, и положение будет настолько спокойным, что необходимости в какой-либо миротворческой миссии вовсе не будет", — отметил Гайчук в беседе с корреспондентом Sputnik.

Председатель Ассоциации историков и политологов Молдавии, доктор политических наук Сергей Назария также высказал убеждение, что альянс смягчает свою риторику по отношению к России.

"Невозможно сказать что-либо конкретное о причинах тех или иных решений ПА НАТО, если не знаешь ее внутреннюю "кухню". Но можно предположить, что альянс решил пойти по пути следования идеи о том, что противостояние с Россией контрпродуктивно. В НАТО, видимо, решили смягчить свою политику в отношении Кремля", — отметил Назария.

По конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса, аналогичный Бюро по связи и взаимодействию НАТО в Грузии. Тем не менее, по данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в военно-политический блок.

Кишинев неоднократно пытался поднять вопрос целесообразности нахождения миротворцев в Приднестровье. В регионе располагается оперативная группа российских войск (ОГРВ). В нее входят два мотострелковых батальона, которые выполняют миротворческие задачи, а также батальон охраны и обслуживания.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

Москва выступает против вывода оперативной группы войск и пересмотра формата миротворцев в Приднестровье, поскольку они находятся там на законном основании и не нарушают принцип нейтралитета.

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