"Правый сектор"* призвал отменить концерт музыканта Бабкина в Одессе

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Радикалы призывают отменить концерт украинского музыканта, бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина в Одессе из-за его выступлений в России, сообщает в понедельник украинское интернет-издание "Обозреватель".

Ранее местные СМИ сообщили, что концерт Бабкина отменили во Львове из-за акции протеста радикалов, так как артист выступал в России и, в частности, в Крыму.

"Музкомедия должна отменить его концерт 17 октября для обеспечения спокойствия в городе и из соображений элементарного уважения к стране", — приводит агентство сообщение экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко в Facebook.

Ранее в Одессе радикалы сорвали концерт украинской певицы Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Украинскому певцу Ивану Дорну пришлось отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.

* Экстремистская организация запрещена в России