Максакова прокомментировала итоги расследования убийства Вороненкова

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин испытывал личную неприязнь к ее супругу, но мотив был "недостаточным" для совершения убийства.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и исполнителей убийства Вороненкова, дело направлено на рассмотрение в суд. По данным следствия, непосредственным заказчиком убийства выступил Тюрин, который "имел личный мотив убийства".

"Что касается личного мотива Тюрина. Он у него был, но недостаточный для того, чтобы проводить такие дерзкие действия на территории другого государства. Да, он ненавидел мою личную жизнь. И, безусловно, Денис, которому он не годился в подметки, даже разговаривать с ним не хотел. Естественно, он (Вороненков – ред.) бесил его (Тюрина – ред.) до крайней жути. Это отрицать нельзя. Просто этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Это зависть. Он человек небольшого роста, много комплексов", — заявила Максакова в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.