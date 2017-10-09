В ЛНР за год обнаружили больше 120 украинских шпионов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (106)

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Более 120 агентов иностранных спецслужб выявили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики за год, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

"За период с октября 2016 года по октябрь 2017 года установлена, доказана и прекращена разведывательная деятельность 128 агентов спецслужб иностранных государств", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, большинство агентов были завербованы представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В результате проведенных оперативных мероприятий МГБ установлены данные ряда сотрудников СБУ, причастных к вербовке жителей ЛНР", — уточнили в пресс-службе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж".

Ранее, в конце 2016 года, МГБ ЛНР заявило, что за два года существования республики были пойманы более 130 агентов спецслужб иностранных государств.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.