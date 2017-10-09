Климкин предложил главе МИД Венгрии обсудить закон об образовании

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагает венгерскому коллеге Петеру Сийярто вместе посетить Закарпатье и обсудить "языковые" положения нового украинского закона об образовании, вызвавшего резкую критику со стороны ряда стран ЕС.
"Узнал о планах венгерского коллеги посетить Закарпатье. Возобновляю предложение поехать вместе, выслушать венгерскую общину и начать предметный диалог", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.
В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы — по закону об образовании.