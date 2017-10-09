Путин встретится с главами Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Казахстана

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Сочи встретится с главами Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана с 10 по 12 октября, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин в эти дни примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Ушакова, 10 октября Путин встретится с главами Таджикистана и Молдавии Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном. "Планируется, что в ходе переговоров лидеры (России и Таджикистана) обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам", — сказал Ушаков.

"Путин встретится с президентом Молдавии. Ожидается, что будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую тематику, а также проблематика приднестровского урегулирования", — пояснил он.

Что касается встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, запланированной на 11 октября, то, как отметил Ушаков, лидеры намерены обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ, а также сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, в том числе, учитывая договоренности, достигнутые в ходе государственного визита главы Узбекистана в Россию в апреле. Встреча с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, как рассказал Ушаков, состоится 12 октября.