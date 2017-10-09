Экс-министр обороны США считает инициативу Трампа по Ирану ошибкой

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Инициированный президентом США Дональдом Трампом процесс одностороннего выхода из ядерного соглашения с Ираном поставит под угрозу многолетние усилия глав ведущих ядерных держав добиться стабильности в ближневосточном регионе, заявил на пресс-конференции в рамках юбилейного Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы экс-министр обороны США Уильям Перри.
"Я не согласен с Дональдом Трампом относительно его намерений по выходу из международных договоренностей по Ирану. Может быть, таким образом он полагает, что ему удастся достичь большего. Он глубоко заблуждается. Выйти из многолетних договоренностей по ядерной программе Ирана можно, но возвратится к ним, полагаю, будет невозможно", — сказал Перри.
С ним согласен президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.
"Многие страны мира, ЕС поддерживает сделку по Ирану, поддерживают ее Россия, Китай, и сам Иран, что очень важно", — отметил со своей стороны экс-директор МАГАТЭ Ханс Бликс.
Конференция с участием 60 мировых экспертов проходит 9-10 октября 2017 года в Париже. Основное внимание уделено укреплению режима ядерного нераспространения, анализу угроз "ядерного" терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.
В августе 2017 года в состав Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума также вошел экс-госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер.
В 2017 году форуму исполняется 10 лет. С момента образования Люксембургский форум провел за десять лет 25 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и других городах мира.