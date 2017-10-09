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Экс-министр обороны США считает инициативу Трампа по Ирану ошибкой

17:0809.10.2017
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© AP Photo / Alex BrandonБывший министр обороны США Уильям Перри. Архивное фотоБывший министр обороны США Уильям Перри. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Инициированный президентом США Дональдом Трампом процесс одностороннего выхода из ядерного соглашения с Ираном поставит под угрозу многолетние усилия глав ведущих ядерных держав добиться стабильности в ближневосточном регионе, заявил на пресс-конференции в рамках юбилейного Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы экс-министр обороны США Уильям Перри.

"Я не согласен с Дональдом Трампом относительно его намерений по выходу из международных договоренностей по Ирану. Может быть, таким образом он полагает, что ему удастся достичь большего. Он глубоко заблуждается. Выйти из многолетних договоренностей по ядерной программе Ирана можно, но возвратится к ним, полагаю, будет невозможно", — сказал Перри.

С ним согласен президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.

Корпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Мы хотели бы инфицировать президента Дональда Трампа нашей обеспокоенностью судьбой мира, и для этого мы подготовим конкретные предложения. Мы договорились, что итоговую декларацию форума мы отправим не только лидерам США и РФ, но и Китая, так как безопасность на Корейском полуострове в настоящее время напрямую связана с позициями этих стран", — сказал Кантор.

"Многие страны мира, ЕС поддерживает сделку по Ирану, поддерживают ее Россия, Китай, и сам Иран, что очень важно", — отметил со своей стороны экс-директор МАГАТЭ Ханс Бликс.

Конференция с участием 60 мировых экспертов проходит 9-10 октября 2017 года в Париже. Основное внимание уделено укреплению режима ядерного нераспространения, анализу угроз "ядерного" терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В работе Люксембургского форума в Париже принимают участие профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри; председатель Совета директоров Института глобальных изменений, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр; вице-президент фонда NTI, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, президент Российского совета по международным делам, экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

В августе 2017 года в состав Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума также вошел экс-госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

В 2017 году форуму исполняется 10 лет. С момента образования Люксембургский форум провел за десять лет 25 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и других городах мира.

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