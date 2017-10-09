В Саудовской Аравии прокомментировали возможность открытия офиса RT

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр информации и культуры Саудовской Аравии Авад аль-Авад в интервью RT прокомментировал возможность открытия офиса телеканала в королевстве.

По словам министра, у руководства страны есть комплексный план по сотрудничеству с важными информационными телеканалами. "Полагаю, что телеканал RT будет вести свою деятельность в КСА среди других каналов", — заявил министр.

Он пояснил, что для работы в Саудовской Аравии телеканалы должны придерживаться определенных правил. "Телеканалы должны вещать правду и не вносить путаницу. Им следует придерживаться чётких целей и взглядов. Основная цель их работы — построение мостов, а не их разрушение. Они должны предоставлять хорошую информацию, профессионально критиковать", — сказал аль-Авад.

Он также добавил, что считает важным освещение в СМИ русской культуры и истории. "Я из тех, кто следит за русской культурой. Я читал очень многих русских писателей. Регулярно отслеживаю культурную жизнь России", — рассказал министр.

По его словам, народы Ближнего Востока, и, в частности, граждане Саудовской Аравии "жаждут тесно познакомиться с историей и культурой России". Аль-Авад рассказал об организации саудовской недели культуры в Москве. Это мероприятие позволит россиянам ознакомиться с традициями, искусством и даже кухней Саудовской Аравии.