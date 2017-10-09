Власти Турции подтвердили вызов на допрос сотрудника генконсульства США

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура Турции подтвердила вызов на допрос сотрудника генконсульства США в Стамбуле на фоне дипломатического скандала между Анкарой и Вашингтоном, вызванного арестом другого сотрудника американской дипмиссии.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

В понедельник турецкие СМИ сообщили о готовящемся задержании еще одного сотрудника дипмиссии США. По данным их источников, он находится в здании американской дипмиссии в Стамбуле, в то время как турецкие правоохранители ведут допрос его жены и сына. Он обвиняется в том, что перечислял деньги в Bank Asya, который, как считает руководство Турции, связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

"Сотрудник генконсульства США в Стамбуле Н.М.Дж., который не имеет дипломатического иммунитета, приглашен в прокуратуру для дачи показаний. Жена и его сын задержаны в Амасье (город на севере Турции — ред.)", — говорится в письменного заявлении прокуратуры.

Турецкий суд 4 октября арестовал Топуза по обвинению в связях с FETO, на которую власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.