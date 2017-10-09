НАТО не отказывается от диалога с Россией, заявили в МИД Польши

ВАРШАВА, 9 окт – РИА Новости. НАТО не отказывается от диалога с Россией, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после встречи руководителей внешнеполитических ведомств Польши, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Главной темой встречи, прошедшей в понедельник в Варшаве, было обсуждение проблем безопасности региона. Среди прочих вопросов в Варшаве обсудили прошедшие недавно белорусско-российские учения "Запад-2017", отметил Ващиковский. По словам министра, главным инструментом сохранения безопасности в регионе представители девяти стран считают НАТО.

"Мы говорили об отношениях с Россией. Мы подтвердили, что решения Варшавского саммита должны быть продолжены: мы должны продолжать два пути развития в отношениях с Россией — с одной стороны усиление нашей обороноспособности, с другой стороны — развитие диалога с Россией", — сказал Ващиковский.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что участники встречи "согласились с необходимостью более широкого присутствия НАТО в наших регионах с целью сдерживания угроз, которые могут быть направлены на наши страны и наших партнеров". "Это для нас фундаментальная тема", — сказал он.

На саммите НАТО в июле 2016 года в Варшаве было принято решение об отправке четырех батальонов альянса к западным границам России. Тогда генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил журналистам, что новые многонациональные подразделения будут размещены на основе непрерывной ротации уже в 2017 году. Были определены и рамочные государства: в Литве — Германия, в Латвии — Канада, в Эстонии — Великобритания, в Польше – США.