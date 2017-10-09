Вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО переизбрана Раса Юкнявичене

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 9 окт — РИА Новости. Член парламентской фракции Литвы "Союз Отечества" — христианские демократы" Раса Юкнявичене переизбрана вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте, сообщила в понедельник пресс-служба литовского сейма.

По данным парламента, Юкнявичене будет исполнять обязанности вице-председателя один год.

"Я благодарна за предоставление поста вице-председателя в парламентской ассамблее НАТО", — цитирует пресс-служба парламента Литвы слова Юкнявичене.

Как указывает пресс-служба, основными приоритетами литовского политика являются усиление трансатлантических связей, активная работа с Украиной и Грузией, добивающихся членства в альянсе, углубление в угрозы, возникающие в отношении Южной Европы и стран Балтии.

У президента парламентской ассамблеи НАТО Паола Али пять заместителей. Парламентская ассамблея НАТО — межпарламентская организация стран-членов НАТО, и собирается дважды в год.