В Раде предложили временно ограничить поездки украинцев в Россию

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект, предусматривающий временное введение ограничений для граждан на поездки в Россию. Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Полное название документа звучит как "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)". Он был зарегистрирован в понедельник под номером 7187.

Инициаторы законопроекта — депутаты Андрей Немировский, Андрей Шинькович и Андрей Денисенко. Текст документа не приводится.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

В пятницу Верховная рада приняла в первом чтении предложенный Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса. Согласно этому документу, Украина позиционирует Россию как "страну-агрессора", а территории Донецкой и Луганской областей считает "временно оккупированными". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости позиционирования России как "агрессора".