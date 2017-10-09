Не для слабонервных: мост в Китае начал "трескаться" под ногами туристов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал "трескаться" под ногами туристов. Видео опубликовано на YouTube.
Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.
После того, как видео вызвало переполох в местных соцсетях, администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила СМИ, что трескающееся стекло — это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста для привлечения внимания туристов.