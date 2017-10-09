Эксперты назвали концепцию тактической ядерной войны опасной тенденцией

Промежуточный контроль при изготовлении топлива для энергетических ядерных реакторов. Архивное фото

Промежуточный контроль при изготовлении топлива для энергетических ядерных реакторов. Архивное фото

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. В международной политике появился новый опаснейший тренд, представляющий реальную угрозу человечеству, – концепция ограниченной ядерной войны, заявил в понедельник президент Международного люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.

"Появляются опаснейшие новые тренды. В новой риторике военных ряда стран всерьез говорится о концепции разработки ограниченной стратегической или тактической ядерной войны. Люксембургский форум должен сейчас тщательным образом рассмотреть эту новую угрозу и положить на стол лидерам стран рекомендации своих ведущих экспертов", — сказал Кантор в ходе юбилейной конференции форума.

С ним согласился академик РАН, член наблюдательного совета Люксембургского форума Роальд Сагдеев. По его словам, "эскалация в процессе нанесения ядерных ударов неизбежна, поэтому концепция ограниченной стратегической или тактической ядерной войны — крайне опасная тенденция".

Конференция с участием 60 мировых экспертов проходит 9-10 октября 2017 года в Париже. Основное внимание уделено укреплению режима ядерного нераспространения, анализу угроз ядерного терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.

В работе Люксембургского форума в Париже принимают участие профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри; председатель Совета директоров Института глобальных изменений, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр; вице-президент фонда NTI, бывший министр обороны Великобритании Дес Браун, президент Российского совета по международным делам, экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

В 2017 году форуму исполняется 10 лет. С момента образования Люксембургский форум провёл 25 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и других городах.