МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Москва откажется признавать легитимными решения Европейского суда, если не будут созданы условия для возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ в 2018 году, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Естественно. Для нас решения Европейского суда не будут легитимными", — ответила она в эфире России-24 на вопрос, правда ли, что Россия не будет признавать решения этого суда, если и в следующем году не будут созданы условия для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Матвиенко пояснила, что именно ПАСЕ голосует за избрание судей.

"И они (ПАСЕ) уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут для нас легитимными" — подчеркнула она.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.