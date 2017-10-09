"Форму растерял": СМИ выяснили, что стоит за ссорой Трампа и Коркера

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер послал окружению президента Дональда Трампа четкий сигнал — за президентом нужно "приглядывать", сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Накануне Коркер в интервью NYT заявил, что действия Трампа "вызывают беспокойство" и назвал их угрозой, которая может привести к началу третьей мировой войны. До этого президент и сенатор обменялись колкостями в Twitter. Трамп написал, что не поддержит кандидатуру Коркера на переизбрание в сенат от Теннеси и добавил, что у него "кишка тонка" сделать это без его одобрения. В ответ сенатор "пристыдил" президента за то, что Белый дом превратился в "детский сад для взрослых".

"Эти комментарии показывают, какой будет дальнейшая критика президента. Слова Коркера станут катализатором разговоров о том, соответствует ли Трамп должности президента", — утверждает источник.

Сенатор указывает, что президенту нужно создать больше сдержек и противовесов. Отмечается, что высказывание, пусть и сделанное в публичной форме, обращено, прежде всего, к окружению Трампа, в особенности, к главе аппарата Белого дома Джону Келли.

По словам источников, Коркер публично отказался выдвигаться на выборы от Теннеси, поэтому может свободно критиковать Трампа, в отличие от большинства соратников по Республиканской партии. Один из собеседников портала утверждает, что конфликт сенатора и президента "похоронит" планы налоговой реформы в США.