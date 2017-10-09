В ДНР обезвредили почти 900 боеприпасов за неделю

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (104)

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Почти 900 неразорвавшихся боеприпасов обезвредили в самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю, сообщила в понедельник журналистам исполняющая обязанности начальника отдела общественных связей МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели выявлено и обезврежено 869 единиц взрывоопасных предметов. Проведено обследование более 172 гектаров различных территорий, более 12 тысяч квадратных метров помещений, а также 30 километров автомобильных дорог", — сказала Гетова.