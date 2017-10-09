В ДНР заявляют о переброске силовиками тяжелого вооружения в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (104)

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс 15 гаубиц калибром 152 миллиметра и боеприпасы к ним, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, ВСУ продолжает стягивать силы и средства к линии соприкосновения. С целью усиления 53 бригады в районе Артемовска отмечено прибытие 15 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Гиацинт", десяти грузовиков с боеприпасами к ним и 50 человек личного состава", — заявил Басурин журналистам.