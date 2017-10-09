Силовики выпустили более 60 мин за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (104)

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 60 мин за сутки, сообщил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра. На мариупольском направлении противник выпустил 13 мин калибром 120 миллиметров и 30 мин калибром 82 миллиметра, также применялись гранатометы и стрелковое оружие", — скзал Басурин.