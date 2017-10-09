Представителей Генштаба привлекут к ответственности за пожар под Винницей

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Украинское следствие намерено привлечь к ответственности представителей Генерального штаба вооруженных сил Украины и сотрудников арсенала в Калиновке Винницкой области после произошедшего там пожара, заявил в понедельник генпрокурор страны Юрий Луценко.
"Мы установили, что минфин выделял все ресурсы (на охрану складов — ред.) на запросы минобороны в то время и в том объеме, которые заказывали в минобороны, поэтому сейчас концентрируемся на неадекватности планирования, передачи средств, использования средств должностными лицами Генштаба и руководства этой базы хранения",- сказал Луценко на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, правоохранители по результатам проверки предъявят обвинения представителям силового ведомства. "Могу только сказать, что подозрения, однозначно, будут вручены не только низшему руководству этих структур", — добавил он.