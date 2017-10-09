Эксперт объяснил, за что Талер получил Нобелевскую премию по экономике

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии американскому экономисту Ричарду Талеру закономерно, учитывая его вклад в исследования, ведущиеся с начала ХХ века, считает заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ Андрей Колганов.

Профессор Чикагского университета Ричард Талер удостоен премии за исследования в области поведенческой экономики и поведенческих финансов. 72-летний американец сделал вклад в теорию, объясняющую, что влияет на человека, когда он принимает решения.

"Эти исследования опровергают сложившиеся ранее догматические представления о поведении человека в экономике, как будто бы он рождается с калькулятором в голове и все решения принимает, рассчитывая все по формулам из учебников по экономике", — сказал Колганов в интервью RT.

На самом деле на принятие экономических решений влияет множество факторов: это отношения, в которые встроен человек, институт общества, социальная психология и особенности поведения. Человек может делать разный выбор из одинаковых вариантов в зависимости от обстоятельств, пояснил эксперт.

В прошлом году лауреатами премии стали британец Оливер Харт и финн Бенгт Холмстрем, развивавшие теорию контрактов.

Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году в память об Альфреде Нобеле.