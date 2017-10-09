Турция ввела новые правила импорта сельхозпродукции из России

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция ввела новый порядок импорта сельскохозяйственной продукции из РФ для упорядочивания поставок, называть это ограничениями или запретом некорректно, заявил РИА Новости член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.
"Неправильно этот новый порядок импорта истолковывать как санкции или запреты. В Турции, как и в России, существует свой "кодекс торговли продуктами питания". Из-за границы иногда бесконтрольно поступают товары, не имеющие надлежащих документов, и с ними потом возникают проблемы у турецких компаний, реализующих эту продукцию. Поэтому решение властей об упорядочивании – это совершенно нормально в данных условиях", — сказал член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула.
В свою очередь представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил РИА Новости, что торговая миссия выясняет суть мер, принятых турецкими властями в отношении импорта российской сельхозпродукции.
Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году по фитосанитарным соображениям ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с девяти предприятий Турции.