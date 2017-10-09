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Турция ввела новые правила импорта сельхозпродукции из России

15:0509.10.2017
(обновлено: 15:06 09.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрилавок с фруктами и овощами на рынке. Архивное фотоПрилавок с фруктами и овощами на рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АНКАРА, 9 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция ввела новый порядок импорта сельскохозяйственной продукции из РФ для упорядочивания поставок, называть это ограничениями или запретом некорректно, заявил РИА Новости член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ранее в понедельник Блумберг со ссылкой на имеющийся у него документ сообщил, что Анкара ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ, согласно которым российским экспортерам теперь необходимо получать разрешения в торгпредстве или дипмиссиях Турции в России. Согласно переданным агентством словам неназванного турецкого чиновника, эта мера является ответом на разрешение Россией поставок овощей только с девяти предприятий Турции.

"Неправильно этот новый порядок импорта истолковывать как санкции или запреты. В Турции, как и в России, существует свой "кодекс торговли продуктами питания". Из-за границы иногда бесконтрольно поступают товары, не имеющие надлежащих документов, и с ними потом возникают проблемы у турецких компаний, реализующих эту продукцию. Поэтому решение властей об упорядочивании – это совершенно нормально в данных условиях", — сказал член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула.

В свою очередь представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил РИА Новости, что торговая миссия выясняет суть мер, принятых турецкими властями в отношении импорта российской сельхозпродукции.

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© РИА Новости / Андрей Станавов
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Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году по фитосанитарным соображениям ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с девяти предприятий Турции.

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