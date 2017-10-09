Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заявила, что установлен заказчик убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Им оказался бывший гражданский муж вдовы парламентария Владимир Тюрин.

"Удалось воспроизвести полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц", — рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, экс-депутата застрелил Павел Поршов "по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левинцом и Тарасенко".

Генпрокурор также обвинил в подготовке преступления "руководство ФСБ" и главарей "российского преступного мира".

Кроме того, он заявил, что у Москвы потребуют экстрадиции Тюрина.

"Ему сообщено о подозрении, проводится досудебное следствие", — сказал Луценко. Он не исключил, что Тюрина объявят в международный розыск или предъявят заочное осуждение.

Генпрокурор добавил, что также статус подозреваемого в деле по статье "соучастие в убийстве" может получить сын Тюрина — Дмитрий. По версии следствия, он подбирал исполнителей убийства на Украине. Пока его процессуальный статус в деле не определен.

Как считает политолог Александр Асафов, власти Украины старательно выводят преступление из-под политического контекста.

"Потому что за ним стоят деньги, которые он оставил. Понятно, что Российскую Федерацию в этом убийстве уже не обвинить, но какой-нибудь обвиняемый Киеву нужен — желательно недосягаемый — для того, чтобы наследство можно было пустить "в дело", — сказал он.

Резонансное убийство

Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил киллера, который позднее скончался в больнице. Убийцей оказался украинец Павел Поршов. Он воевал на стороне ВСУ в батальоне "Донбасс", при нем нашли документы действующего бойца Нацгвардии.

В июне в Павлограде задержали активиста "Правого сектора"* Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был соучастником преступления.

Сразу после убийства в Киеве обвинили Москву в причастности к убийству Вороненкова. Так, президент Петр Порошенко назвал случившееся "актом государственного терроризма со стороны России".

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Он объяснил это политическими причинами, однако в СК видели в отъезде попытку скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере, участники которой с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано по цене в шесть раз ниже рыночной. СК считает, что именно Вороненков финансировал противозаконную схему и давал указания своим подельникам.

*экстремистская организация, запрещенная на территории России