Минск не намерен оправдываться за военно-техническое сотрудничество с Баку

МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что отношения его страны с Азербайджаном носят братский характер, и заявил, что не намерен оправдываться за сотрудничество с Баку в военно-технической сфере.

Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь , глава государства сказал на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым в Минске.

"Наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", — заявил Лукашенко, принимая главу военного ведомства Азербайджана.

Президент подчеркнул готовность белорусской стороны помочь в обеспечении безопасности народа Азербайджана.

"Я хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству", — сказал Лукашенко.

В свою очередь Закир Гасанов высоко оценил военно-техническое сотрудничество с Минском и качество белорусской продукции военного назначения.

"Это отменное белорусское качество. Вооруженные силы Азербайджана пользуются вооружением и техникой белорусского производства, и я с полной ответственностью заявляю, что это высококачественное вооружение и оборудование военного предназначения", — сказал он.

В первый день официального визита в Республику Беларусь азербайджанский министр обороны посетил предприятие оборонной промышленности и военный полигон, где ознакомился с боевой техникой и другой белорусской продукцией военного назначения.

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