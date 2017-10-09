Экс-глава Пентагона рассказал, из-за чего может начаться ядерная война

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Начало ядерной войны может быть спровоцировано человеческим фактором и сбоем в работе Системы предупреждения о ракетном направлении, заявил в понедельник на полях юбилейного Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы экс-министр обороны США Уильям Перри.

"В современном мире опасность ядерной катастрофы многократно возрастает. Одна из причин, которая способна спровоцировать ядерный конфликт — человеческая ошибка или возможный сбой в Системах предупреждения о ракетном нападении, имеющихся у США и России", — сказал он.

По словам Перри, в годы "холодной войны" произошло сразу три таких инцидента. Он напомнил о том, что произошло в 1979 году в США и в 1982 году — в СССР.

"В октябре 1979 года мне позвонил генерал и сообщил, что произошел запуск сразу 200 МБР, и сразу же сказал, что это, скорее всего, ошибка. Мы проверили работу наших компьютерных систем — все оказалось в норме. Как потом оказалось, оператор по ошибке ввел учебные данные, которые система идентифицировала как реальные. Только благодаря президенту тогда удалось избежать начала ядерной войны, на принятие решения ушло около 10 минут", — рассказал Перри. Аналогичный случай, по его словам, произошел и в СССР в 1982 году, и тогда катастрофы тоже удалось избежать.

Перри выразил "глубокую озабоченность" существующим состоянием отношений между Россией и США. В определенной мере он возложил ответственность за ухудшение этих отношений на Вашингтон, напомнив, что в свое время он был против расширения НАТО и развёртывания американской системы ПРО в Европе.

В то же время он выразил озабоченность "действиями России в ядерной сфере". "Россия — единственная страна, способная нанести ущерб США. Неужели мы забыли издержки гонки вооружений в ядерной сфере?" — задал он риторический вопрос в зал. По его оценке, из-за снижения цен на нефть "России в скором времени придется выбирать между пушками и маслом".

Перри также назвал три новые угрозы, связанные с ядерным распространением, которых не было в годы "холодной войны": ядерный терроризм, возможность региональной ядерной войны между Индией и Пакистаном, ядерный конфликт с участием Северной Кореи.