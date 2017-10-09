Высший суд Каталонии приказал Национальной полиции охранять парламент

МАДРИД, 9 окт — РИА Новости. Высший суд Каталонии постановил, что Национальная полиция должна вместе с каталонскими правоохранительными органами Mossos d'Esquadra охранять здание парламента автономного сообщества, где во вторник должен выступить глава женералитета Карлес Пучдемон с "результатами референдума".

Не исключено, что на заседании 10 октября парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, – провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.

Судебное решение было принято председателем Высшего суда Каталонии Хесусом Мария Баррьентосом (Jesús María Barrientos) из-за необходимости "усилить безопасность здания и обеспечить его полное и нормальное функционирование в связи с возможностью, что парламент Каталонии, несмотря на приостановку Конституционным судом, осуществит обозначенное в законе 19/2017 от 6 сентября, статья 4.4".

Накануне в анонсе программы "30 минут" каталонского телеканала TV3 Карлес Пучдемон пообещал применить закон о референдуме, который предполагает объявление независимости автономного сообщества от Испании в случае победы во время голосования сторонников "да". Однако в финальную версию программы, которая вышла в эфир, это заявление не вошло.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".