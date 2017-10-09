В ПАСЕ оценили потери из-за решения России не платить в бюджет СЕ

СТРАСБУРГ, 9 окт-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчик ПАСЕ по деятельности Бюро Иен Лиддел Грейнджер констатирует, что Совет Европы теряет "очень большую сумму" из-за решения РФ приостановить выплаты части взноса в бюджет Совет Европы на 2017 год.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Выступая в ПАСЕ, британский парламентарий заметил, что "речь идёт о многих миллионах евро".

"Российская делегация говорит, что не хочет выполнять свои обязательства, и деньги, которые мы теряем, это очень большая сумма",- добавил он.

"Поэтому это очень сильно затруднит нашу работу, и я думаю, что генсек сделает все возможное, чтобы смягчить последствия",- сказал парламентарий.