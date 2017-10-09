"Без суда и следствия": афганский беженец рассказал о зверствах талибов*

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Афганец Бехзад Садиг, бежавший в прошлом году в Баку, рассказал Sputnik Азербайджан о зверствах режима талибов* на его родине.

Садиг вместе с женой приехал в Баку в марте 2016 года, а спустя три месяца боевики "Талбиана"* совершили в Кабуле очередной теракт, в котором погибли его друзья, участвовавшие в акции протеста против действующего режима.

"Если бы я остался в Афганистане, то тоже мог бы оказаться среди жертв талибов", — рассказал 33-летний беженец.

На родине Садиг подвергался преследованиям из-за "хазарского" происхождения, хотя жил в провинции, где талибы* не имели влияния.

"Они навязывают свои "религиозные" взгляды, заставляют отращивать бороду, носить тюрбан. Мы жили в постоянном страхе, и это невыносимо", — вспоминает собеседник агентства.

Там, где талибы* были влиятельны, малейшее неповиновение каралось смертью. По словам Садига, казни осуществлялись "без суда и следствия", а тела казненных людей палачи демонстрировали в кабульском парке.

В Баку Бехзад Садиг стал студентом Азербайджанской дипломатической академии. Как отмечает агентство, всего убежища в стране попросили более 100 афганцев.

*Запрещенная в России террористическая организация