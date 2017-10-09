В ПАСЕ прокомментировали решение России приостановить выплату взноса

СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Исполняющий обязанности президента ПАСЕ Роджер Гейл, открывая осеннюю сессию Ассамблеи, назвал беспрецедентной проблемой решение Москвы не платить часть своего взноса за бюджет 2017 года в Совет Европы.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Гейл указал, что "после июньской части сессии произошли события, которые чрезвычайно важны не только для Ассамблеи, но и для всего Совета Европы: одно из наших государств-членов, РФ сообщила генеральному секретарю о том, что оно приостанавливает выплату оставшейся части финансового взноса за 2017 год в бюджет организации до тех пор, пока не будут полностью восстановлены права делегации".

"Такое решение представляет беспрецедентную проблему для организации: как Совет Европы, так и ПАСЕ несут общую ответственность за сохранение единства организации, жизнеспособности Совета и эффективный потенциал достигать тех результатов, которых от нас ожидают наши граждане и правительства",- отметил британский парламентарий.

"В этой связи совещание смешанного комитета намечено на четверг 12 октября после обеда",- добавил он.