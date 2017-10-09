В ПАСЕ прокомментировали решение России приостановить выплату взноса

СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Исполняющий обязанности президента ПАСЕ Роджер Гейл, открывая осеннюю сессию Ассамблеи, назвал беспрецедентной проблемой решение Москвы не платить часть своего взноса за бюджет 2017 года в Совет Европы.
Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.
"Такое решение представляет беспрецедентную проблему для организации: как Совет Европы, так и ПАСЕ несут общую ответственность за сохранение единства организации, жизнеспособности Совета и эффективный потенциал достигать тех результатов, которых от нас ожидают наши граждане и правительства",- отметил британский парламентарий.
"В этой связи совещание смешанного комитета намечено на четверг 12 октября после обеда",- добавил он.