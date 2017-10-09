Пражский договор по СНВ могут продлить еще на пять лет, считает эксперт

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Пражский договор по сокращению Стратегических наступательных вооружений (СНВ), завершающий свое действие в 2021 году, может быть пролонгирован еще на пять лет, заявил президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.

Юбилейная конференция с участием ведущих мировых экспертов проходит 9-10 октября 2017 года в Париже. Основное внимание спикеров уделяется обсуждению вопросов по укреплению режима ядерного нераспространения, анализу угроз "ядерного" терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.

"Появилась надежная информация о начавшихся консультациях по продлению Пражского договора еще на пять лет, возможность такая предусмотрена текстом договора. Но значительно лучше было бы подписание нового договора о дальнейших сокращениях СНВ" — сказал Кантор.

По его словам, важнейшей задачей является сохранение бессрочного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по соблюдению положений которого у сторон накопились взаимные претензии "Признаки подготовки отказа от него уже есть. В США готовы приступить к подготовке производства запрещенных Договором типов вооружений", — отметил он.

Кантор напомнил, что в следующем году США и Россия должны завершить сокращения своих стратегических вооружений в соответствии с условиями Пражского договора СНВ, однако впервые в истории отношений двух ядерных сверхдержав имеет место длительный застой в переговорах по дальнейшим сокращениям ядерных арсеналов. "Нарастает напряженность из-за взаимных претензий к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заморожена совместная программа по утилизации избыточного плутония, прекращена совместная работа ученых-ядерщиков", — констатировал он.

По мнению Кантора, исторический опыт убедительно подтверждает то, что без договоров по ограничению стратегических вооружений на основе баланса ядерных сил неизбежно происходит неконтролируемая гонка этого самого сокрушительного оружия. "Прекращение действия этого Договора способно привести к критическим последствиям для Европы, России и США. Потому что причины, заставившие стороны подписать его в 1987 году, стали в новейших условиях более весомыми, ставящими под угрозу массированного ядерного удара всю Европу", — заключил президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.