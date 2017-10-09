Песков рассказал о переговорах с Турцией по передаче технологий по С-400

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия и Турция на экспертном уровне ведут переговоры о возможной сделке по передаче технологий производства комплексов С-400, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу вам сказать, что контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия передать Турции технологии для совместного производства комплексов С-400 на территории этой страны.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Москвы официального отказа на предложение о совместном производстве зенитных ракетных систем С-400 и рассчитывает на передачу технологий.