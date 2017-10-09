Конфликт в Донбассе не решить лишь "нормандским форматом", считает Песков

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (396)

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Решить конфликт в Донбассе невозможно одним "нормандским форматом", это могут сделать лишь Киев и Донбасс, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Изменения "на земле" не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или иных стран, в частности, США. Изменения "на земле" могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс. Для изменения ситуации "на земле" необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а именно на решение проблем мирными, политическими средствами", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что должно произойти, "чтобы начали происходить изменения "на земле".

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу, 7 октября, в Белграде перемирие на востоке Украины.

"Что касается встречи Суркова и Уолкера, состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации", — сказал Песков.