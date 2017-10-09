Песков: выход США из сделки по Ирану будет иметь негативные последствия

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Выход США из ядерного соглашения по Ирану будет иметь негативные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.
"Президент Путин неоднократно говорил о важности имеющейся договоренности по иранскому ядерному досье, так называемому. И, безусловно, выход одной из стран, тем более такой ключевой страны как США, из этой сделки однозначно будет иметь негативные последствия. В какой степени, каким образом и в какие сроки — можно только пытаться как-то анализировать, чем мы сейчас и занимаемся", — сказал Песков.
План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.