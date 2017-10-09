Песков: выход США из сделки по Ирану будет иметь негативные последствия

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Выход США из ядерного соглашения по Ирану будет иметь негативные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

"Президент Путин неоднократно говорил о важности имеющейся договоренности по иранскому ядерному досье, так называемому. И, безусловно, выход одной из стран, тем более такой ключевой страны как США, из этой сделки однозначно будет иметь негативные последствия. В какой степени, каким образом и в какие сроки — можно только пытаться как-то анализировать, чем мы сейчас и занимаемся", — сказал Песков.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.