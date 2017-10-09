Турция рассчитывает на отмену решения США о приостановке выдачи виз

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара ожидает от США отмены решения о приостановке выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам, заявил министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль в понедельник.

"Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение о приостановке выдачи виз. Решение об аресте является прерогативой суда, правительство не может в это вмешиваться", — сказал Гюль в эфире телеканал A Haber.

Он опроверг информацию в турецких СМИ о выдаче ордера на арест второго сотрудника генконсульства США.

"По нашим данным, решения о втором аресте или задержании нет", — добавил он.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.