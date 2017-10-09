Париж не поддержит независимость Каталонии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Франция не намерена признавать независимость испанской автономии Каталония, провозглашенную в одностороннем порядке, заявила министр по европейским делам при французском МИД Натали Луазо.

Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель правительства Карлес Каталонии Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.

"Если будет провозглашена независимость, это произойдет в одностороннем порядке, она не будет признана", — сказала министр в эфире телеканала CNEWS. Луазо также отметила, что признание независимости региона означало бы его автоматический выход из ЕС.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".