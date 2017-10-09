Киев вновь сорвал отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник вновь сорвали разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

"Сегодня была предпринята очередная попытка разведения сил и средств на контрольном пункте "Станица Луганская", как это было прописано рамочным решением… Как видим по факту, по результатам сегодняшнего разведения, ответную ракету мы так и не увидели и все остаемся на своих местах", — сказал он.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.