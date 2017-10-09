Первая жена Трампа назвала причину успеха бывшего мужа

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Первая жена президента США Дональда Трампа Ивана считает, что он смог стать тем, кем является сейчас, благодаря ей.

"Совершенно точно", — прокомментировала Ивана Трамп слова ведущего программы Sunday Morning на телеканале CBS о том, что "он (Трамп – ред.) не стал бы без вас тем, кто он сейчас".

Она добавила, что довольно часто общается с Дональдом Трампом. "Да, это так. Мы общаемся", — ответила Ивана на вопрос о том, является ли Дональд Трамп по-прежнему частью ее жизни. Она добавила, что они общаются "раз в неделю". "Он все еще обращается (ко мне — ред.) за советом", — заявила она. По ее словам, Трамп спрашивает ее совета по поводу того, стоит ли написать что-то в Twitter.

"Это президент, который пишет в Twitter. Это новый способ донести сообщение. И он прав", — заявила она.

Отвечая на вопрос ведущего, она заявила, что не скучает по жизни с Трампом. "Ничего на самом деле не изменилось. У меня красивый дом здесь. У меня потрясающая квартира в Майами. У меня есть 300-летние рыбацкие домики в гавани Сен-Тропе. Что еще мне надо?" — сказала бывшая жена президента США.

Ивана Трамп также заявила, что гордится тем, как их с Трампом дети (Дональд-младший, Иванка и Эрик) проявили себя в ходе предвыборной кампании отца. "Я очень сильно гордилась ими, потому что они хорошо выражали свои мысли и проявили себя, как умные люди", — заявила она.