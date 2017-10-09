"Зеленые" раскритиковали предложение блока Меркель по беженцам

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Партия "Зеленые" подвергла критике достигнутую партийным блоком Ангелы Меркель ХДС/ХСС договоренность о верхней границе приема беженцев, сообщила газета Zeit.

В воскресенье ХДС и ХСС достигли компромисса в вопросе верхней границы приема беженцев. Члены блока приняли миграционный пакет, договорившись о лимите для беженцев примерно в 200 тысяч человек в год. Точное число должно высчитываться из расчета количества въезжающих и выезжающих людей, гласит текст документа. На переговорах присутствовали лидер партии ХДС Ангела Меркель и ее баварский соратник, глава ХСС Хорст Зеехофер.

"Не может быть, чтобы мы стали игрушкой альянса в гуманитарном вопросе беженцев. "Зеленые" не будут участвовать в программе лишения гражданских прав", — заявила сопредседатель "Зеленых" Симона Питер, комментируя компромисс альянса. Она отметила, что договоренность ХДС/ХСС содержит пункты, которые ее партия до настоящего момента явно отвергала, пишет издание.

С чуть менее резким заявлением выступила ее коллега по партии, председатель фракции "Зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт. По ее словам, компромисс ХДС и ХСС "формален" и требует более подробного рассмотрения. "Зеехофер получил свои 200 тысяч, Меркель добилась, чтобы никого не отсылали на границе", — сказала глава фракции телеканалу SWR

Баварский премьер Зеехофер в течение долгого времени настаивал на лимите для беженцев не более 200 тысяч человек в год. Против этого выступали Меркель, "Зеленые" и либералы.

Вопрос лимита для беженцев считается главным камнем преткновения в переговорах о формировании правящей коалиции "Ямайка" — единственного приемлемого варианта правительственной коалиции, состоящего из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии.