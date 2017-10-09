"Зеленые" раскритиковали предложение блока Меркель по беженцам

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Партия "Зеленые" подвергла критике достигнутую партийным блоком Ангелы Меркель ХДС/ХСС договоренность о верхней границе приема беженцев, сообщила газета Zeit.
"Не может быть, чтобы мы стали игрушкой альянса в гуманитарном вопросе беженцев. "Зеленые" не будут участвовать в программе лишения гражданских прав", — заявила сопредседатель "Зеленых" Симона Питер, комментируя компромисс альянса. Она отметила, что договоренность ХДС/ХСС содержит пункты, которые ее партия до настоящего момента явно отвергала, пишет издание.
Баварский премьер Зеехофер в течение долгого времени настаивал на лимите для беженцев не более 200 тысяч человек в год. Против этого выступали Меркель, "Зеленые" и либералы.
Вопрос лимита для беженцев считается главным камнем преткновения в переговорах о формировании правящей коалиции "Ямайка" — единственного приемлемого варианта правительственной коалиции, состоящего из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии.