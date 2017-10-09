Север Африки справится со своими проблемами без НАТО, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Страны, расположенные на севере Африки в регионе Сахель, могут справиться со своими проблемами без присутствия НАТО, никто не обращался к альянсу за помощью, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО как альянс не присутствует в Сахеле и в Мали, но союзники по НАТО присутствуют там, и НАТО помогает и поддерживает их деятельность. До сих пор запроса о помощи к НАТО не поступало", — сказал Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Румынии, заседание которой транслируется на интернет-сайте альянса.

По его словам, "институты, которые уже находятся там, способны справиться с ситуацией без присутствия НАТО как альянса, в частности, в регионе Сахель".

"Не было запроса ни от ЕС, ни от Франции, ни от ООН о присутствии НАТО. Это не стоит на повестке дня, но мы косвенно поддерживаем их деятельность разными способами", — отметил Столтенберг.

Он напомнил, что альянс взаимодействует с Тунисом, Марокко и другими странами региона, помогает властям Ливии в создании органов безопасности, а также помогает в обучении миротворцев ООН, участвующих в операциях в странах Африки.