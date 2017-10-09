Президент Румынии рассказал о стратегии НАТО в отношении России

КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на Парламентской ассамблее НАТО, что альянс не является угрозой для России, отметив, что в отношениях с РФ нужна стратегия, которая включала бы диалог, "но с сильных позиций обороны и сдерживания".Mediafax.
По его словам, необходимо консолидировать обширную сеть партнерства Североатлантического альянса со всеми государствами, которые рассматривают НАТО как партнера по сотрудничеству.
"Необходимо усилить присутствие на восточном фронте, особенно на юге, в Черном море, во всех измерениях", — сказал Йоханнис.
Он также добавил, что нынешние различия между мерами, принятыми для северного фланга и для южного, должны исчезнуть, создав надежное, стабильное, предсказуемое единое передовое присутствие.
Йоханнис добавил, что на внутреннем плане защитных мер должны быть удвоены действия по укреплению устойчивости, особенно в плане защиты гражданской инфраструктуры от гибридной, кибернетической или информационной агрессии.