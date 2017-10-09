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Президент Румынии рассказал о стратегии НАТО в отношении России

11:4709.10.2017
(обновлено: 11:49 09.10.2017)
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© AFP 2017 / Bertrand GuayПрезидент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фотоПрезидент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay

КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на Парламентской ассамблее НАТО, что альянс не является угрозой для России, отметив, что в отношениях с РФ нужна стратегия, которая включала бы диалог, "но с сильных позиций обороны и сдерживания".

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© радио Спутник
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"Наша цель – мир, а не война. НАТО не ищет конфронтации и не является угрозой для России… В отношениях с Россией необходима комплексная, согласованная и долгосрочная стратегия. Она должна включать диалог, но с сильных позиций обороны и сдерживания", — сказал в понедельник Йоханнис, которого цитирует агентство Mediafax.

По его словам, необходимо консолидировать обширную сеть партнерства Североатлантического альянса со всеми государствами, которые рассматривают НАТО как партнера по сотрудничеству.

"Необходимо усилить присутствие на восточном фронте, особенно на юге, в Черном море, во всех измерениях", — сказал Йоханнис.

Он также добавил, что нынешние различия между мерами, принятыми для северного фланга и для южного, должны исчезнуть, создав надежное, стабильное, предсказуемое единое передовое присутствие.

Йоханнис добавил, что на внутреннем плане защитных мер должны быть удвоены действия по укреплению устойчивости, особенно в плане защиты гражданской инфраструктуры от гибридной, кибернетической или информационной агрессии.

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