Новый посол США выучил на русском языке фразу "дорогу осилит идущий"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что рад приехать в Москву и уже выучил, как произносится на русском языке крылатое выражение, которое пригодится ему для работы в России: "дорогу осилит идущий".

"Я очень рад, что приехал в Москву. Я надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества. Я готов приступить к работе и уже освоил замечательную фразу на русском языке: дорогу осилит идущий", — сказал Хантсман в видеообращении, размещенном посольством США в соцсетях.

Саму фразу, как и приветствие — "Здравствуйте" — Хантсман произнес по-русски.

При этом ранее в интервью Fox News Хантсман пошутил, что его коллеги по посольству считают, что он говорит по-русски с китайским акцентом.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) во время президентства Барака Обамы работал послом США в Пекине. По окончании своей службы в стране Хантсман получил из уст лидера КНР Си Цзиньпина характеристику "друг Китая". Сенат США в конце сентября единогласно поддержал кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на должность посла США в РФ. Третьего октября Хантсман вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.