Генсек НАТО заявил, что России нельзя позволить усилить присутствие в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. НАТО считает, что России нельзя позволить усилить свое присутствие в Ливии, как это произошло в Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы пристально следим за ситуацией в Ливии в более общем контексте. Мы видели результаты российского присутствия в Сирии, где это лишь усложнило ситуацию, и, конечно, нужно избегать чего-то подобного в Ливии", — сказал Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Румынии. Его выступление транслируется на сайте НАТО.

Он заявил, что НАТО "призывает всех игроков, в том числе Россию, поддержать усилия ООН и признанное ООН правительство, чтобы мирными способами разрешить ситуацию в Ливии".

Ранее, комментируя позицию РФ по Ливии, глава контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов сказал РИА Новости, что Москва не принимает ни одну из сторон в ливийском конфликте и не заинтересована в поставках им вооружений.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.