Ярош заявил о скором "возвращении" Донбасса

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, экс-глава экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил, что Киев в скором времени вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В интервью украинскому изданию "Апостроф" Ярош заявил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий — "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок". Он предложил отмечать возвращение Донбасса 20 апреля, одновременно с датой создания возглавляемого им экстремистского движения "Украинская добровольческая армия", "чтобы не праздновать много".

В России против руководителей "Правого сектора"*, в том числе Яроша, возбуждено уголовное дело об экстремизме. По данным следствия, эта организация систематически планирует и совершает преступления против России, ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.

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Киевские власти не раз заявляли, что вернут Донбасс "под украинский суверенитет". При этом президент Петр Порошенко заверял, что это произойдет мирным путем.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко в свою очередь отметил, что "Донбасс никогда в жизни не пойдет на Украину, но Украина может присоединиться к Донбассу".

* Экстремистская организация, запрещена в России