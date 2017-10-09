Ярош заявил о скором "возвращении" Донбасса

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, экс-глава экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил, что Киев в скором времени вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В России против руководителей "Правого сектора"*, в том числе Яроша, возбуждено уголовное дело об экстремизме. По данным следствия, эта организация систематически планирует и совершает преступления против России, ее граждан и дипломатических учреждений на Украине.
44.0%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
52.3%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко в свою очередь отметил, что "Донбасс никогда в жизни не пойдет на Украину, но Украина может присоединиться к Донбассу".
* Экстремистская организация, запрещена в России