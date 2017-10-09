В Совете Европы посоветовали проверить действия полиции в Каталонии

СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс рекомендует испанским властям провести независимое расследование применения силы полицией в Каталонии.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

В письме, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, комиссар отмечает, что "властям Испании следует обеспечить быстрое, независимое и эффективное расследование всех утверждений о ненадлежащем поведении полиции и несоразмерном применении силы".

"Это имеет фундаментальное значение как для сдерживания любых дальнейших полицейских нарушений, так и для предотвращения любой эскалации напряженности и насилия", — считает он.