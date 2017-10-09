Экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко, пишет газета Parisien.
"Да, он женился на Мириам, бракосочетание состоялось в выходные в Марракеше, где они проживают", — сообщили изданию в окружении Стросс-Кана, для которого это будет уже четвертый брак.
Л"Ауфир изучала мультимедийные технологии во Франции и в настоящее время возглавляет собственное агентство.
Через некоторое время во Франции против Стросс-Кана было возбуждено дело по обвинению в сутенерстве. Следствие полагало, что Стросс-Кан и другие фигуранты организовывали вечеринки с участием проституток во Франции и за рубежом или принимали в них участие. В июне 2015 года суд признал политика невиновным.