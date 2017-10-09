Украинские силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании ДНР добавили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков поселка Зайцево на окраине Горловки и Петровского района Донецка повреждения получили шесть домов и газовая труба.

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