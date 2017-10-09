Министр Каталонии рассказал о членстве в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Александр Шишло. В законодательстве Евросоюза нет положения, что в случае провозглашения независимости регион в составе национального государства окажется вне ЕС, заявил в среду министр иностранных дел испанской Каталонии Рауль Ромева.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил ранее, что ЕC признает только Испанию в качестве члена этого регионального сообщества, и если Каталония станет независимой, она не получит членства в союзе.

"Это нигде не записано", — заявил Ромева в эфире телерадиокомпании RTBF.

По его словам, у властей Каталонии нет другого варианта как провозгласить независимость автономии. "Есть ли у кого-то другое предложение? Может кто-то предложить что-нибудь помимо полиции, насилия, суда или угроз?", — задался вопросом министр.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство. Официально этого пункта в повестке дня пока нет.