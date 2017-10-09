РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Дели запретили продавать фейерверки в преддверии "фестиваля огней"

10:1509.10.2017
0280
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фотоМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости. Верховный суд Индии запретил продажу фейерверков в Национальном столичном регионе Дели в преддверии одного из главных в стране праздников Дивали, сообщает агентство IANS.

Дивали считается главным праздником в Индии, широко отмечается среди индуистов по всей стране в конце октября — начале ноября. Одним из главных атрибутов являются зажжение свечей, фонариков (отсюда — "Фестиваль огней") и запуск фейерверков и хлопушек.

В прошлом году последний аспект праздника оказался объектом критики в столице страны — в ночь после праздника в Дели показатели загрязнения воздуха превысили норму в десятки раз. В ноябре Верховный суд запретил продажу фейерверков, однако в сентябре текущего года отменил запрет, в результате чего другой популярный фестиваль Дассера в Дели традиционно отметили фейерверками.

В понедельник Верховный суд решил возобновить действие запрета до 1 ноября, когда Дивали уже закончится (в этом году фестиваль приходится на 17-21 октября, а сам праздник на 19 октября). Судьи объяснили свое решение необходимостью оценить влияние фейерверков на загрязнение воздуха. "Мы должны оценить хотя бы во время одного Дивали, какое влияние (на качество воздуха) окажут праздничные мероприятия без пиротехники", — приводит агентство решение суда.

При этом гражданам разрешается использовать уже купленную пиротехнику.

Фейерверки являются не единственным фактором загрязнения воздуха в Дели в октябре-ноябре. Сожжение жнивья фермерами соседних штатов Харьяны и Пенджаба после осеннего сбора урожая, по разным оценкам, "виновно" в 12-60% загрязнения в Дели. Кроме того, свой вклад вносят относительно безветренная погода, устанавливающаяся в этом время в Дели после сезона дождей, благодаря чему в воздухе скапливается и сохраняется на протяжении длительного времени смесь из вредных частиц и продуктов горения различного происхождения.

Грандиозный фейерверк: церемония закрытия фестиваля "Круг света"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Инсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФиналом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.Посетительница фотографирует на мобильный телефон на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Финалом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.Церемония закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".
/

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена