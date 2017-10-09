В Дели запретили продавать фейерверки в преддверии "фестиваля огней"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости. Верховный суд Индии запретил продажу фейерверков в Национальном столичном регионе Дели в преддверии одного из главных в стране праздников Дивали, сообщает агентство IANS.

Дивали считается главным праздником в Индии, широко отмечается среди индуистов по всей стране в конце октября — начале ноября. Одним из главных атрибутов являются зажжение свечей, фонариков (отсюда — "Фестиваль огней") и запуск фейерверков и хлопушек.

В прошлом году последний аспект праздника оказался объектом критики в столице страны — в ночь после праздника в Дели показатели загрязнения воздуха превысили норму в десятки раз. В ноябре Верховный суд запретил продажу фейерверков, однако в сентябре текущего года отменил запрет, в результате чего другой популярный фестиваль Дассера в Дели традиционно отметили фейерверками.

В понедельник Верховный суд решил возобновить действие запрета до 1 ноября, когда Дивали уже закончится (в этом году фестиваль приходится на 17-21 октября, а сам праздник на 19 октября). Судьи объяснили свое решение необходимостью оценить влияние фейерверков на загрязнение воздуха. "Мы должны оценить хотя бы во время одного Дивали, какое влияние (на качество воздуха) окажут праздничные мероприятия без пиротехники", — приводит агентство решение суда.

При этом гражданам разрешается использовать уже купленную пиротехнику.

Фейерверки являются не единственным фактором загрязнения воздуха в Дели в октябре-ноябре. Сожжение жнивья фермерами соседних штатов Харьяны и Пенджаба после осеннего сбора урожая, по разным оценкам, "виновно" в 12-60% загрязнения в Дели. Кроме того, свой вклад вносят относительно безветренная погода, устанавливающаяся в этом время в Дели после сезона дождей, благодаря чему в воздухе скапливается и сохраняется на протяжении длительного времени смесь из вредных частиц и продуктов горения различного происхождения.