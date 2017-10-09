В Винницкой области изъяли более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов

Дом в селе Павловка, разрушенный в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. 27 сентября 2017

Дом в селе Павловка, разрушенный в результате пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины. 27 сентября 2017

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Специалисты изъяли более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов во время обследования пятикилометровой зоны вокруг военного арсенала в Винницкой области, где в конце сентября взорвались боеприпасы, открытых очагов горения нет, сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Сводным пиротехническим отрядом Госслужбы Украины по ЧС проводится очистка местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,645 тысячи гектаров территории, обнаружено и изъято 1,834 тысячи взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по ЧС.

По данным ведомства, по состоянию на утро понедельника открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены пожарный танк и две инженерные машины разграждения Минобороны Украины.