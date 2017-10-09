В Бишкеке попрощались с погибшим в ДТП вице-премьером Киргизии

БИШКЕК, 9 окт – РИА Новости. Прощание с погибшим в автоаварии 38-летним вице-премьером Киргизии Темиром Джумакадыровым прошло в понедельник на центральной площади Бишкека с участием руководителей киргизского государства, передает корреспондент РИА Новости.

Возглавлявший республиканский штаб по проведению выборов президента республики, намеченных на 15 октября, Джумакадыров погиб в автоаварии в субботу неподалеку от Бишкека. Внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором находились водитель, вице-премьер и его помощник, направлявшиеся в служебную командировку в Таласскую область страны для проверки готовности региона к предстоящим выборам, столкнулся с груженым зерном автомобилем "КАМАЗ". Все находившиеся во внедорожнике погибли на месте.

"Он был человеком, с которым я связывал очень большие надежды. Это был будущий руководитель государства, честный, принципиальный и не по годам мудрый человек", — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время гражданской панихиды по погибшему.

У Джумакадырова остались четыре дочери, младшей из которых еще нет года.

Джумакадыров закончил факультет международных отношений госуниверситета Киргизии, проходил стажировку в Испании, начинал службу национальным волонтером программ ООН в отдаленных регионах Киргизии, позднее работал в проектах ЕС в республике. В 2013 году стал заместителем секретаря Совета обороны республики, а 2015 году его возглавил. Пост вице-премьера, курирующего силовой блок министерств, он занял в августе нынешнего года с приходом нового кабмина Сапара Исакова.